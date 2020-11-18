Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den Joachim Löw'e göndermeli tweet!

'den 'e göndermeli tweet!

Alman Milli Takımı'nı sonrası yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığını açıklayan , 'nın 'ya 6-0 mağlup olduğu Uluslar Ligi maçı sonrası manidar bir tweet attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:01
Mesut Özil'den Joachim Löw'e göndermeli tweet!

Milli Takımı kariyerini sonrası ırkçı saldırılar nedeniyle noktaladığını açıklayan Türk asıllı futbolcu , Almanya'nın Uluslar Ligi'nde 'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu maç sonrası hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, Almanya Teknik Direktörü 'ün, takımı gençleştirmek adına Jerome Boateng ve gibi isimleri takıma almamasını eleştirerek, "Şimdi Boateng'i takıma geri çağırma zamanı" şeklinde bir tweet attı.

Bu gönderi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.


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