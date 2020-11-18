Mesut Özil'den Joachim Löw'e göndermeli tweet!

Almanya Milli Takımı kariyerini 2018 Dünya Kupası sonrası ırkçı saldırılar nedeniyle noktaladığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu maç sonrası sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Arsenal'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, takımı gençleştirmek adına Jerome Boateng ve Thomas Müller gibi isimleri takıma almamasını eleştirerek, "Şimdi Boateng'i takıma geri çağırma zamanı" şeklinde bir tweet attı.

Bu gönderi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.



