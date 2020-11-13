Liverpool'a bir şok da Muhammed Salah'tan! Corona virüsü test sonucu pozitif

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Liverpool'a bir kötü haber daha geldi. Mısır Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun semptomların herhangi birini göstermediği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Mısır'da diğer oyuncuların testlerinin negatif olduğu kaydedildi.

Liverpool, milli ara sonrasında 21 Kasım tarihinde evinde Leicester City'yi konuk edecek.

LIVERPOOL'DA SAKAT VE VİRÜSLÜ OYUNCULARIN LİSTESİ

Joe Gomez, Muhammed Salah, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain.