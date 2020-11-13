Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'a bir şok da Muhammed Salah'tan! Corona virüsü test sonucu pozitif

'a bir şok da 'tan! Corona virüsü test sonucu pozitif

ekibi 'da yaşanan üst üste sakatlıklar camianın moralini bozarken, bir şok da 'dan geldi. Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 18:38
Liverpool'a bir şok da Muhammed Salah'tan! Corona virüsü test sonucu pozitif

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren 'a bir kötü haber daha geldi. Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun semptomların herhangi birini göstermediği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Mısır'da diğer oyuncuların testlerinin negatif olduğu kaydedildi.

Liverpool, milli ara sonrasında 21 Kasım tarihinde evinde Leicester City'yi konuk edecek.

LIVERPOOL'DA SAKAT VE VİRÜSLÜ OYUNCULARIN LİSTESİ
Joe Gomez, Muhammed Salah, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain.

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