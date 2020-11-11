Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'a bir şok daha! Joe Gomez milli takım kampında sakatlandı

'a bir şok daha! kampında sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 'a bir kötü haber de 'den geldi. İngiliz stoper, kampında sakatlandı. Liverpool böylece, Dijk, Alexander-Arnold ve Fabinho'nun ardından defans hattında görev yapan 4. oyuncusunu da sakatlığa kurban verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:18
Liverpool'a bir şok daha! Joe Gomez milli takım kampında sakatlandı

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen , kampında sakatlandı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da savunmada görev yapan futbolcuların sakatlıklarına bir yenisi eklendi.

İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki ve İzlanda maçları için milli takım kadrosunda yer alan 23 yaşındaki Gomez, antrenmanda sakatlandı.

Gomez'in durumunun ciddi olup olmadığına yönelik açıklamanın kontrollerden sonra yapılması bekleniyor.

Premier Lig'de geçen sezon 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool'da, savunma oyuncuları Virgil Dijk, Fabinho ve Trent Alexander-Arnold art arda sakatlanmıştı.

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