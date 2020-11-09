Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Menajeri Jürgen Klopp böyle isyan etti! "Oyuncuları öldürüyorsunuz"

Menajeri böyle isyan etti! "Oyuncuları öldürüyorsunuz"

İngiliz ekibi 'un Alman menajeri , Avrupa kupaları ile maçları arasındaki sürenin kısalığından şikayet ederek, "Oyuncuları öldürüyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:39 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:41
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp böyle isyan etti! "Oyuncuları öldürüyorsunuz"

İngiltere ekiplerinden 'un deneyimli teknik direktörü , maç takvimine isyan etti.

Daha önce de Premier Lig'de, Avrupa'nın diğer 4 majör liginden farklı olarak 3 oyuncu değişikliğine izin verilmesini eleştiren başarılı menajer, bu kez de Avrupa kupalarıyla lig maçları arasındaki sürenin kısa olmasından yakındı.

Alman çalıştırıcı, "Çarşamba akşamı oynayan bir takım, bir sonraki maçını cumartesi öğle saatlerinde oynamamalı. Tottenham perşembe günü 'nde maça çıktı. Ardından pazar öğle oynadı. Bu mümkün değil. Oyuncuları öldürüyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

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