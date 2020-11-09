Liverpool Menajeri Jürgen Klopp böyle isyan etti! "Oyuncuları öldürüyorsunuz"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un deneyimli teknik direktörü Jürgen Klopp, maç takvimine isyan etti.

Daha önce de Premier Lig'de, Avrupa'nın diğer 4 majör liginden farklı olarak 3 oyuncu değişikliğine izin verilmesini eleştiren başarılı menajer, bu kez de Avrupa kupalarıyla lig maçları arasındaki sürenin kısa olmasından yakındı.

Alman çalıştırıcı, "Çarşamba akşamı oynayan bir takım, bir sonraki maçını cumartesi öğle saatlerinde oynamamalı. Tottenham perşembe günü Avrupa Ligi'nde maça çıktı. Ardından pazar öğle oynadı. Bu mümkün değil. Oyuncuları öldürüyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.