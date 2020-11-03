Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United efsanesi Ryan Giggs sevgilisi Kate Greville'e şiddetten tutuklandı!

efsanesi sevgilisi 'e şiddetten tutuklandı!

Kariyerini Galler olarak sürdüren efsanesi , kız arkadaşı Kate Graville'e uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Giggs, ödenen kefaletin ardından serbest bırakıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 11:27
Manchester United efsanesi Ryan Giggs sevgilisi Kate Greville'e şiddetten tutuklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Galler'in ve efsane futbolculardan , kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs'in Manchester Worsley'de ki evine gitti.

Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı 'e uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgilere göre Greville'in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

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