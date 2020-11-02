Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder oynayacak mı?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ve oynayacak mı?

'in 7. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Milli futbolcu 'nün sakatlığı nedeniyle maçta forma giymeyeceği ifade edilirken, bir diğer milli yıldız 'in ise mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Leicester City, bu karşılaşma öncesi topladığı 12 puanla ligde 8. sırada yer alırken, Leeds United ise 10 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Leeds United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:40
Leeds United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder oynayacak mı?

'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmasında sahasında 'i konuk ediyor. Leicester'da milli futbolculardan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 'in ise maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

LEEDS UNITED-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United'ın evinde Leicester City'i konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEEDS UNITED-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Rodrigo, Klich, Harrison; Bamford

Leicester City: Schmeichel; Fofana, Morgan, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin; Cengiz Ünder, Maddison; Vardy

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