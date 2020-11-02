Leeds United-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder oynayacak mı?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Leeds United sahasında Leicester City'i konuk ediyor. Leicester'da milli futbolculardan Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in ise maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
LEEDS UNITED-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leeds United'ın evinde Leicester City'i konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LEEDS UNITED-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Rodrigo, Klich, Harrison; Bamford
Leicester City: Schmeichel; Fofana, Morgan, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin; Cengiz Ünder, Maddison; Vardy