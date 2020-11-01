Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan 3 oyuncu değişikliği eleştirisi

İngiltere Premier Lig yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle daha önce UEFA tarafından takımlara tanınan 5 oyuncu değişikliği hakkını yürülüğe koymuş ardından da düşük bütçeli takımlara dezavantaj sağladığı gerekçesiyle kaldırmıştı.

Bu durum, haftada neredeyse 3 maç oynayan büyük ekiplerin tepkisini çekti. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Avrupa'nın hala 4 majör liginde uygulamada olan kural için Premier Lig yönetimini eleştirdi ve şunları söyledi:

3 değil 5 oyuncu değişikliği hakkımızın olması lazım. Ancak sistem nedeniyle bunun artık mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bence bu lig yönetiminin, lider vasfının olmamasından kaynaklanıyor. 7 kulüp, hiçbir şekilde avantaj olsun diye bunu istemedi. Biz takvimimizin ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Premier Lig'de hafta sonları daha iyi maçların olması için kuralın değişmesi lazım. Bence bunu bir daha düşünmek gerekiyor.

