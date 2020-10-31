Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 2-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

Lig'in 7. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Premier Lig'in son şampiyonu, 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:46
Liverpool 2-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

Lig'de 7. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

West Ham United'ın tek golünü 10. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Liverpool'un galibiyet golleri 42. dakikada (penaltı) Muhammed Salah ve 85. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Evinde 63 lig maçında (52 G, 11B) mağlubiyet yüzü görmeyen Liverpool kendi rekorunu (1978-1980) egale etti.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 16'ya yükseltti. West Ham United 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. West Ham, Fulham'ı ağırlayacak.

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