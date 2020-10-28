Son dakika | Ölüm tehditleri alan Jordan Pickford koruma tuttu!

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Liverpool derbisinde, Virgil van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan bir müdahalede bulunan Everton kalecisi Jordan Pickford'ın ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

Daily Mail'in haberinde Pickford'un Van Dijk ile çarpışıp sakatlandığı maçın ardından ölüm tehditleri aldığı ve bunun üzerine kendisini ve ailesini güvende hissetmek için özel korumalar tuttuğu belirtildi. İngiltere Milli Takım kalesini de koruyan yıldız file bekçisinin bir süre korumalar eşliğinde günlük yaşamına devam edeceği ifade edildi.

Jordan Pickford ile Virgil Van Dijk, 17 Ekim'de oynanan Merseyside derbisinin 10. dakikasında talihsiz bir pozisyon yaşamış ve Liverpool'un Hollandalı stoperinin ön çapraz bağları kopmuştu.

Pozisyon öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle Pickford sebep olduğu hareket ile ilgili herhangi bir ceza almamıştı.

Virgil Van Dijk'ın en az 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.