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Son dakika | Ölüm tehditleri alan koruma tuttu!

'la oynanan derbi maçında Virgil Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Everton kalecisi 'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Ada basını, İngiliz milli kalecinin kendisini ve ailesini güvende hissetmek için özel korumalar tuttuğunu yazdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:17
Son dakika | Ölüm tehditleri alan Jordan Pickford koruma tuttu!

'de oynanan Everton- derbisinde, Virgil Dijk'ın sakatlanmasına neden olan bir müdahalede bulunan Everton kalecisi 'ın ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

'in haberinde Pickford'un Van Dijk ile çarpışıp sakatlandığı maçın ardından ölüm tehditleri aldığı ve bunun üzerine kendisini ve ailesini güvende hissetmek için özel korumalar tuttuğu belirtildi. İngiltere kalesini de koruyan yıldız file bekçisinin bir süre korumalar eşliğinde günlük yaşamına devam edeceği ifade edildi.

Jordan Pickford ile , 17 Ekim'de oynanan Merseyside derbisinin 10. dakikasında talihsiz bir pozisyon yaşamış ve Liverpool'un Hollandalı stoperinin ön çapraz bağları kopmuştu.

Pozisyon öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle Pickford sebep olduğu hareket ile ilgili herhangi bir ceza almamıştı.

Virgil Van Dijk'ın en az 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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