Haberler İngiltere Premier Lig Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil'e özür mektubu!

'ndan 'e özür mektubu!

ile kriz yaşayan 'e 'ndan özür mektubu geldi. ’e konuşan Özil'in menajeri , Almanya Federasyonu’nun yıldız futbolcuya özür mektubu gönderdiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 01:25
Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil'e özür mektubu!

ile bağlarını koparmak üzere olan gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri , 'e açıklamalar yaptı.

ÇOK PİŞMANLAR
Takvim'in haberine göre, 'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Söğüt, üç hafta önce Mesut'a bir özür mektubu ulaştığını belirtti.

SERVETİ REDDETTİ!
Tecrübeli yıldızın Arsenal'deki durumuna değinen Söğüt, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi" dedi. Söğüt ayrıca Mesut'un Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğunu ima etti.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLACAK
Devre arası ve sezon sonunda Arsenal'dan ayrılacak olan Mesut Özil transferin en büyük gözdesi olacak. de tecrübeli yıldızla ilgileniyor.

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