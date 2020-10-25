Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil'e özür mektubu!

Arsenal ile bağlarını koparmak üzere olan Mesut Özil gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e açıklamalar yaptı.

ÇOK PİŞMANLAR

Takvim'in haberine göre, Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Söğüt, üç hafta önce Mesut'a bir özür mektubu ulaştığını belirtti.

SERVETİ REDDETTİ!

Tecrübeli yıldızın Arsenal'deki durumuna değinen Söğüt, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi" dedi. Söğüt ayrıca Mesut'un Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğunu ima etti.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLACAK

Devre arası ve sezon sonunda Arsenal'dan ayrılacak olan Mesut Özil transferin en büyük gözdesi olacak. Fenerbahçe de tecrübeli yıldızla ilgileniyor.