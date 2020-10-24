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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor... , sahasında güçlü rakibi 'yi konuk edecek. Ev sahibi takımın yeni transferi 'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Manchester United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:56
Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de dev maç heyecanı yaşanıyor. Old Trafford'da ezeli rakiplerinden 'yi ağırlıyor. Bu mücadelede Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferlerinden 'nin de forma giymesi bekleniyor. Bu karşılaşma öncesi Manchester ekibi, topladığı 6 puanla 15. sırada yer alırken, konuk takım Chelsea ise 8 puanla 9. sırada...

MANCHESTER UNITED-CHELSEA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Mount, Havertz, Pulisic; Werner

MANCHESTER UNITED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United'ın sahasında Chelsea'yi konuk edeceği maç TSİ 19.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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