Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de dev maç heyecanı yaşanıyor. Manchester United Old Trafford'da ezeli rakiplerinden Chelsea'yi ağırlıyor. Bu mücadelede Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferlerinden Edinson Cavani'nin de forma giymesi bekleniyor. Bu karşılaşma öncesi Manchester ekibi, topladığı 6 puanla 15. sırada yer alırken, konuk takım Chelsea ise 8 puanla 9. sırada...

MANCHESTER UNITED-CHELSEA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Mount, Havertz, Pulisic; Werner

MANCHESTER UNITED-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United'ın sahasında Chelsea'yi konuk edeceği maç TSİ 19.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.