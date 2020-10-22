Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

'in yeni adresi belli oldu! ...

İngiltere ekibi 'in 25 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan 'in yeni durağı netleşiyor. 'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcunun yeni durağının olacağı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 08:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 08:58
Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

İngiliz ekibi 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'in ekiplerinden United'a olabileceği iddia edildi.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'dan ayrılıp MLS ekiplerinden DC United'a transfer olabileceği konuşuluyor.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın Avrupa Ligi ve kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine 'de devam edebileceği konuşuluyor.

UZUN SÜREDİR FORMA GİYEMİYOR

Mesut Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı. Öte yandan Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.


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