İngiltere Premier Lig, dün nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Sezona fırtına gibi giren Everton ile Liverpool'un karşılaştığı mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 3'te Mane ile öne geçen Liverpool, 19'da Keane'e engel olamadı: 1-1. 72'de Salah, nefis bir golle takımı bir kez daha öne geçirirken; son sözü sezonun flaş ismi Dominic Calvert- Lewin söyledi: 2-2. Üst üste 5. maçında 7. golünü atan İngiliz forvet, takımının 13 puanla ligin zirvesinde kalmasını sağladı. Liverpool ise 10 puana yükseldi.
Liverpool kaçamadı
Everton’a konuk olan Liverpool, iki kez öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı. Everton, 13 puanla liderliğini sürdürdü...
İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50