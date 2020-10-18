Liverpool kaçamadı

İngiltere Premier Lig, dün nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Sezona fırtına gibi giren Everton ile Liverpool'un karşılaştığı mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 3'te Mane ile öne geçen Liverpool, 19'da Keane'e engel olamadı: 1-1. 72'de Salah, nefis bir golle takımı bir kez daha öne geçirirken; son sözü sezonun flaş ismi Dominic Calvert- Lewin söyledi: 2-2. Üst üste 5. maçında 7. golünü atan İngiliz forvet, takımının 13 puanla ligin zirvesinde kalmasını sağladı. Liverpool ise 10 puana yükseldi.