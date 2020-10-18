Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool kaçamadı

kaçamadı

’a konuk olan , iki kez öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı. Everton, 13 puanla liderliğini sürdürdü...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Liverpool kaçamadı

İngiltere Premier Lig, dün nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Sezona fırtına gibi giren ile 'un karşılaştığı mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 3'te Mane ile öne geçen Liverpool, 19'da Keane'e engel olamadı: 1-1. 72'de Salah, nefis bir golle takımı bir kez daha öne geçirirken; son sözü sezonun flaş ismi Dominic Calvert- Lewin söyledi: 2-2. Üst üste 5. maçında 7. golünü atan İngiliz forvet, takımının 13 puanla ligin zirvesinde kalmasını sağladı. Liverpool ise 10 puana yükseldi.

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