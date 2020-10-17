Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Manchester United maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.