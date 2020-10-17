Haberler İngiltere Premier Lig Gözler Merseyside derbisinde! Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Gözler Merseyside derbisinde! - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 5. haftası büyük bir heyecana sahne olacak. Merseyside derbisinde ile son şampiyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:30
Gözler Merseyside derbisinde! Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Formda Everton, son olarak 'ya 7-2 mağlup olan Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler maçın detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton - Liverpool maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Gomes, Allan, Doucoure, Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

BİZE ULAŞIN