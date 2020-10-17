Chelsea 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Southampton'ı konuk etti. Maviler, 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.
Maça hızlı başlayan Lampard'ın ekibi, 15 ve 28'de Timo Werner'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.
Konuk ekip Southampton, 43'te Danny Ings'le farkı bire indirirken, 57'de Adams'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Gole çabuk reaksiyon veren Maviler, 59'da Kai Havertz'le yeniden öne geçse de 90+2'de sahne alan Jannik Vestergaard, Chelsea'nin 3 puan umutlarını bitirdi: 3-3.
Chelsea bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Southampton 7 puana yükseldi.