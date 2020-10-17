Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU

3-3 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında 'ı konuk eden , 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip Southampton, güçlü rakibi karşısında 90+2'de 'ın golüyle 1 puanı kaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:33
Chelsea 3-3 Southampton | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında , Stamford Bridge'de 'ı konuk etti. Maviler, 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Maça hızlı başlayan Lampard'ın ekibi, 15 ve 28'de Timo Werner'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Konuk ekip Southampton, 43'te Danny Ings'le farkı bire indirirken, 57'de Adams'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Gole çabuk reaksiyon veren Maviler, 59'da Kai Havertz'le yeniden öne geçse de 90+2'de sahne alan , Chelsea'nin 3 puan umutlarını bitirdi: 3-3.

Chelsea bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Southampton 7 puana yükseldi.

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