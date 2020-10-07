Maskot Sevilla’da

Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Arsenal, küçülmeye gitme kararının ardından maskotu Gunnersaurus'un görevine son vermişti. İngiltere'de gündem olan bu olayın ardından 27 yıllık maskota İspanyol temsilcisi Sevilla sahip çıktı. İşine son verilen maskotla görüşen İspanyollar, Gunnersaurus'u renklerine bağladı. Kulüpte bir ikon haline gelen maskot, maçların seyircisiz olarak oynanması nedeniyle ödenen ücret gereksiz bulunarak Arsenal'deki işinden gönderilmişti.