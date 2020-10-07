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Maskot Sevilla’da

’in işine son verdiği maskot ’u Sevilla transfer etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Maskot Sevilla’da

Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren , küçülmeye gitme kararının ardından maskotu 'un görevine son vermişti. 'de gündem olan bu olayın ardından 27 yıllık maskota temsilcisi Sevilla sahip çıktı. İşine son verilen maskotla görüşen İspanyollar, Gunnersaurus'u renklerine bağladı. Kulüpte bir ikon haline gelen maskot, maçların seyircisiz olarak oynanması nedeniyle ödenen ücret gereksiz bulunarak Arsenal'deki işinden gönderilmişti.

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