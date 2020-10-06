Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Thomas Partey'i transfer etti!

'i etti!

takımlarından , 'de forma giyen 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Patery'i 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 11:55 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 14:54
Arsenal Thomas Partey'i transfer etti!

ekiplerinden , 'de forma giyen 'i transferin son saatlerinde kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Partey'in bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki Gana'lı orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Partey'e karşılık Atletico Madrid ise Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, 18 numaralı formayı giyecek Partey için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Partey, Atletico Madrid formasıyla 188 karşılaşmada 16 gole imza atmıştı.

BİZE ULAŞIN