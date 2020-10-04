Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Tottenham | CANLI

- Tottenham | CANLI

'in 4. haftasında sahasında Tottenham'ı konuk ediyor. İlk yarısı 5 gole sahne olan zorlu karşılaşma nefes kesiyor. Manchester United - Tottenham maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 19:40
Manchester United - Tottenham | CANLI

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İLK YARIDA 5 GOL ÇIKTI

Manchester United ile Tottenham arasında oynanan zorlu mücadele nefes kesiyor. Kırmızı Şeytanların öne geçtiği zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Tottenham'ın 4-1'lik üsstünlüğü ile tamamlandı.

MARTIAL KIZARDI

Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında Manchester United'ın Fransız yıldızı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Tottenham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 18:30'dan itibaren S Sport üzerinden canlı yayınlıyor.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI 11'LER

Manchester United: David de Gea, Eric Bailly, Harry Maguire, , , Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood

Tottenham: , Sergio Reguilon, Davinson Sanchez, , Pierre-Emile , Höjbjerg, Eric Dier, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Heung-Min Son, , Erik Lamela

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