Manchester United - Tottenham | CANLI

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İLK YARIDA 5 GOL ÇIKTI

Manchester United ile Tottenham arasında oynanan zorlu mücadele nefes kesiyor. Kırmızı Şeytanların öne geçtiği zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Tottenham'ın 4-1'lik üsstünlüğü ile tamamlandı.

MARTIAL KIZARDI

Zorlu karşılaşmanın 28'inci dakikasında Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Tottenham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 18:30'dan itibaren S Sport üzerinden canlı yayınlıyor.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI 11'LER

Manchester United: David de Gea, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood

Tottenham: Hugo Lloris, Sergio Reguilon, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Pierre-Emile , Höjbjerg, Eric Dier, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Heung-Min Son, Harry Kane, Erik Lamela