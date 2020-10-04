Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:31
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Liverpool maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Jota, Firmino, Salah

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