Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Liverpool maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Jota, Firmino, Salah