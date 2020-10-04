Aston Villa 7-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa, evinde son şampiyon Liverpool'u ağırladı. Tarihe geçen karşılaşmadan Aston Villa, 7-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Aston Villa'nın golleri Ollie Watkins (4', 22', 39') Jack Grealish (66', 75'), Mcginn (35') ve Barkley (55')ten geldi. Liverpool'un golleri Salah (33', 60')tan geldi.

Bu skorla Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak 2. sıraya yerleşti. Liverpool ise aynı puanla 5. sırada yer aldı.



Aston Villa gelecek hafta Leicester'a konuk olacak. Liverpool ise Everton deplasmanına gidecek.