Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa 7-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

7-2 | MAÇ SONUCU

'de tarihe geçecek bir maç oynandı. , Villa Park'ta ağırladığı son şampiyon 'u tam 7 gol atarak mağlup etmeyi başardı. Jack Grealish ve Watkins'in yıldızlaştığı müsabaka 7-2 sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:40
Aston Villa 7-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

'in 3. haftasında , evinde son şampiyon 'u ağırladı. Tarihe geçen karşılaşmadan Aston Villa, 7-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Aston Villa'nın golleri Ollie Watkins (4', 22', 39') Jack Grealish (66', 75'), Mcginn (35') ve Barkley (55')ten geldi. Liverpool'un golleri Salah (33', 60')tan geldi.

Bu skorla Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak 2. sıraya yerleşti. Liverpool ise aynı puanla 5. sırada yer aldı.

Aston Villa gelecek hafta Leicester'a konuk olacak. Liverpool ise Everton deplasmanına gidecek.

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