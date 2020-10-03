Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 09:33
Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Crystal Palace maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, James, Christensen, , Chilwell, Kante, Kovacic, Mount, Havertz, Werner, Abraham

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell, Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp, Ayew, Zaha

BİZE ULAŞIN