Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Chelsea ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Crystal Palace maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, James, Christensen, Thiago Silva, Chilwell, Kante, Kovacic, Mount, Havertz, Werner, Abraham

Crystal Palace: Guaita, Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell, Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp, Ayew, Zaha