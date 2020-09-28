Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler

'in 3. haftasında son şampiyon sahasında 'i konuk edecek. 'da oynanacak kritik mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Futbolseverler zorlu maçla ilgili detayları arama motorundan araştırıyor. Peki Liverpool - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmayla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:13
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon sahasında 'i konuk ediyor. İlk 2 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran iki takım, zorlu karşılaşmadan da zaferle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. 'da oynanacak olan mücadeleyi İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. İki takım bu maçın ardından, 1 Ekim Perşembe günü, Lig Kupası'nda (Carabao Cup) bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool - Arsenal maçı 28 Eylül 2020 tarihinde TSİ 22.00'de başlayacak. Anfield Road'un ev sahipliği yapacağı müsabaka S Sport ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER
LIVERPOOL: Alisson, Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane

ARSENAL: Leno, Gabriel, Luiz, Holding, Saka, Xhaka, Ceballos, Bellerin, Aubameyang, Lacazette, Willian

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