Liverpool - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Liverpool sahasında Arsenal'i konuk ediyor. İlk 2 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran iki takım, zorlu karşılaşmadan da zaferle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Anfield Road'da oynanacak olan mücadeleyi İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. İki takım bu maçın ardından, 1 Ekim Perşembe günü, Lig Kupası'nda (Carabao Cup) bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Arsenal maçı 28 Eylül 2020 tarihinde TSİ 22.00'de başlayacak. Anfield Road'un ev sahipliği yapacağı müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

LIVERPOOL: Alisson, Trent, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane

ARSENAL: Leno, Gabriel, Luiz, Holding, Saka, Xhaka, Ceballos, Bellerin, Aubameyang, Lacazette, Willian