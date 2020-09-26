Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 3. hafta mücadelesinde sahasında 'yi konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki,West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:33
West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. The Hawthorns Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, West Bromwich - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Chelsea maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

WEST BROMWICH - CHELSEA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

West Bromwich: Sam Johnstone; Darnell Furlong, Semi Ajayi, Branislav Ivanovic, Dara O'Shea, Conor Townsend; Matheus Pereira, Romaine Sawyers, Jake Livermore, Grady Diangana; Callum Robinson.

Chelsea: Willy Caballero; Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell; N'Golo Kante, Mateo Kovacic; Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner; Tammy Abraham.

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