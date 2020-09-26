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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 3. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:43
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Everton maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell; Townsend, McArthur, McCarthy, Schlupp; Ayew, Zaha

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucoure; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison

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