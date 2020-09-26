İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Everton kozlarını paylaşacak. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Everton maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell; Townsend, McArthur, McCarthy, Schlupp; Ayew, Zaha

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucoure; Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison