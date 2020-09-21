Haberler İngiltere Premier Lig Alex Telles'ten transfer iddialarına yanıt!

'ten iddialarına yanıt!

Son dönemlerde adı İngiliz devi 'la anılan Porto'nun Brezilyalı defans oyuncusu , hakkında çıkan iddialarına yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:23
Alex Telles'ten transfer iddialarına yanıt!

Yaz döneminde adı birçok takımla transfer dedikodusuna karışan Brezilyalı futbolcu 'in, son olarak ekiplerinden 'la anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Porto forması giyen başarılı oyuncu, hakkında çıkan transfer söylentilerine şöyle yanıt verdi:

Porto'ya veda etmek mi? Braga maçında aldığım 'En değerli oyuncu' ödülü, benim burada işime konsantre olduğumu gösteriyor. Gazeteler istediklerini yazabilirler.

27 yaşındaki sol bek, transfer iddialarını reddetti. Alex Telles'in Porto'dan bir başka takıma transfer olması durumunda, eski kulübü da belirli bir miktar pay alacak.

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