Southampton 2-5 Tottenham | ÖZET

Southampton ve Tottenham, Premier Lig'in 2. haftasında St. Mary's Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tottenham'ın gol olup yağdığı mücadele 5-1 sona erdi.

Southampton'ın gollerini 32', 90' (P) dakikalarda Danny Ings kaydetti. Tottenham'ın golleriyse 45', 47', 64', 73'te Heung-Min Son'dan gelirken, 82'de Harry Kane'den geldi.

Bu sonuçla Tottenham, 3 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligde 4. sıraya yerleşti. Henüz puan kazanamayan Southampton ise 19. sırada kendine yer buldu.

Southampton, gecelek hafta Burnley'in konuğu olacak. Tottenham ise evinde Newcastle United'ı konuk edecek.