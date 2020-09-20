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Southampton 2-5 | ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında , deplasmanda Southampton'ın rakibi oldu. 'un 4 gol atarak yıldızlaştığı müsabakadan Tottenhem, 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:58 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 16:11
Southampton 2-5 Tottenham | ÖZET

Southampton ve , Premier Lig'in 2. haftasında St. Mary's Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tottenham'ın gol olup yağdığı mücadele 5-1 sona erdi.

Southampton'ın gollerini 32', 90' (P) dakikalarda Danny Ings kaydetti. Tottenham'ın golleriyse 45', 47', 64', 73'te 'dan gelirken, 82'de 'den geldi.

Bu sonuçla Tottenham, 3 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligde 4. sıraya yerleşti. Henüz puan kazanamayan Southampton ise 19. sırada kendine yer buldu.

Southampton, gecelek hafta Burnley'in konuğu olacak. Tottenham ise evinde Newcastle United'ı konuk edecek.

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