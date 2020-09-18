Pep Guardiola'dan Lionel Messi açıklaması! "Onu transfer etmeyi..."

Barcelona ile 'ayrılık' krizi yaşayan Lionel Messi ile adı sıkça anılan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yıldız futbolcunun transferine dair flaş ifadeler kullandı.

Arjantinli yıldızla transfer görüşmesi yapmadığını açıklayan İspanyol teknik adam, "Messi'yi transfer etmeye çalışmadım çünkü bizim o pozisyonda yeterli oyuncumuz var." dedi.

"MESSI'NİN GELECEK PLANLARINI BİLMİYORUM"

Messi'nin de konuyla ilgili gerekenleri söylediğini belirten Guardiola, "Messi ile ilgili açıklamam gereken bir şey yok, Leo kendini çok güzel ifade eti. O, benim sevdiğim takım olan Barcelona'nın oyuncusu, daha ötesi yok. Gelecekteki planı ve hedefi ne, bilmiyorum. Ben bu kulüpte, bu oyuncularla çalıştığım için şanslıyım. Takımı daha iyi oynatmak için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.