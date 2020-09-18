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'dan açıklaması! "Onu etmeyi..."

'dan ayrılmak isteyen ile görüşmeleri yaptığı iddia edilen Teknik Direktörü , bu konu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Arjantinli yıldızı transfer etmeye çalışmadığını söyledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 18:24
Pep Guardiola'dan Lionel Messi açıklaması! "Onu transfer etmeyi..."

ile 'ayrılık' krizi yaşayan ile adı sıkça anılan 'nin teknik direktörü , yıldız futbolcunun transferine dair flaş ifadeler kullandı.

Arjantinli yıldızla görüşmesi yapmadığını açıklayan İspanyol teknik adam, "Messi'yi transfer etmeye çalışmadım çünkü bizim o pozisyonda yeterli oyuncumuz var." dedi.

"MESSI'NİN GELECEK PLANLARINI BİLMİYORUM"
Messi'nin de konuyla ilgili gerekenleri söylediğini belirten Guardiola, "Messi ile ilgili açıklamam gereken bir şey yok, Leo kendini çok güzel ifade eti. O, benim sevdiğim takım olan Barcelona'nın oyuncusu, daha ötesi yok. Gelecekteki planı ve hedefi ne, bilmiyorum. Ben bu kulüpte, bu oyuncularla çalıştığım için şanslıyım. Takımı daha iyi oynatmak için elimden geleni yapıyorum." ifadesini kullandı.

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