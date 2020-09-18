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Premier Lig ekibi 'a transferi gündemde olan 'in Gallerli yıldız futbolcusu , İngiltere'ye ulaştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 17:17
Gareth Bale İngiltere'de! Tottenham...

'ın başkanı Daniel Levy'ye ait özel jetle yakınlarındaki Luton Havaalanı'na inen Bale ve 'den takım arkadaşı Sergio Reguilon, detaylarını görüşmek üzere özel bir araçla Tottenham'ın kulüp binasına doğru yola çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 2013'te Tottenham'dan 101 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek. Tottenham'ın, 23 yaşındaki İspanyol sol bek Reguilon'u da kadrosuna katması bekleniyor.

Galler 'nda 83 karşılaşmada 33 gole imza atan Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

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