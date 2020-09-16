Leicester City'den Cengiz Ünder'e resmi teklif!

Roma'nın gözden çıkardığı Cengiz Ünder için ortaya atılan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan gazetecei Nicolo Schira'nın haberine göre Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig ekibi Leicester City, milli yıldız için Roma'ya cazip bir teklifte bulundu.

Haberde, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Roma ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

HERTHA DA PEŞİNDE

Öte yandan Schira, Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in de Cengiz Ünder için Roma'yla görüştüğünü belirtirken, Hertha'nın, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığını öne sürdü.