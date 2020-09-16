Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City'den Cengiz Ünder'e resmi teklif!

'den 'e resmi teklif!

Roma'dan ayrılması gündemde olan 'e Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği talip oldu. İtalyan gazeteci Schira'nın haberine göre İngiliz ekibi, milli yıldızı 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için İtalyan kulübüne teklif yaptı. | Son dakika haberleri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:57 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:25
Leicester City'den Cengiz Ünder'e resmi teklif!

Roma'nın gözden çıkardığı için ortaya atılan iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan gazetecei Nicolo Schira'nın haberine göre Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ekibi , milli yıldız için Roma'ya cazip bir teklifte bulundu.

Haberde, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Roma ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

HERTHA DA PEŞİNDE
Öte yandan Schira, ekibi 'in de Cengiz Ünder için Roma'yla görüştüğünü belirtirken, Hertha'nın, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığını öne sürdü.

BİZE ULAŞIN