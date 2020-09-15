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Bomba iddiası: Mohamed Salah 'ya!

İspanyol basınından olay yaratacak bir iddiası geldi... Aktarılan bilgilere göre Liverpool'un Mısırlı starı , 'ya transfer olabilir. İngiliz kulübünden ayrılmak istediği dile getirilen Salah'ın, Barça'ya sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 13:02 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 13:11
Bomba transfer iddiası: Mohamed Salah Barcelona'ya!

İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir haberini okuyucularıyla paylaştı. İddiaya göre , 'nın yolunu tutabilir.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Katalan ekibinin hocası Koeman, Salah'ı takımında görmek istiyor. Salah'ın da Barcelona'ya oynamak istediği ifade edilirken son sözün Barcelona ve Liverpool yetkilileri arasında geçecek müzakerelerde olacağı belirtildi.

SALAH AYRILMAK İSTİYOR
Öte yandan Salah'ın da Liverpool'dan ayrılmak istediği aktarılırken, Ada kulübünün yetkililerinin kendilerine oyuncunun ederi kadar teklig gelmesi halinde görüşmeye sıcak baktığı ve transfere onay vereceği kaydedildi.

Bununla beraber Barcelonalı kurmayların Salah için kendilerinden astronomik bir rakam isteyen Liverpool'a, para ve 2 oyuncu teklifi yapacağı kaydedildi.

İLK İMZA WIJNALDUM
Şu anda iki kulübün Wijnaldum için görüşmelere devam ettiği kaydedilirken bu transferin sonlanmasının ardından Salah'a odaklanılacağı yazıldı.