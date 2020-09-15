Bomba transfer iddiası: Mohamed Salah Barcelona'ya!

İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir transfer haberini okuyucularıyla paylaştı. İddiaya göre Muhammed Salah, Barcelona'nın yolunu tutabilir.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Katalan ekibinin hocası Koeman, Salah'ı takımında görmek istiyor. Salah'ın da Barcelona'ya oynamak istediği ifade edilirken son sözün Barcelona ve Liverpool yetkilileri arasında geçecek müzakerelerde olacağı belirtildi.

SALAH AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan Salah'ın da Liverpool'dan ayrılmak istediği aktarılırken, Ada kulübünün yetkililerinin kendilerine oyuncunun ederi kadar teklig gelmesi halinde görüşmeye sıcak baktığı ve transfere onay vereceği kaydedildi.

Bununla beraber Barcelonalı kurmayların Salah için kendilerinden astronomik bir rakam isteyen Liverpool'a, para ve 2 oyuncu teklifi yapacağı kaydedildi.

İLK İMZA WIJNALDUM

Şu anda iki kulübün Wijnaldum için görüşmelere devam ettiği kaydedilirken bu transferin sonlanmasının ardından Salah'a odaklanılacağı yazıldı.