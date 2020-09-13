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West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak...
Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Albion - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in ilk haftasında 'nün takımı , Albion ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 10:11
West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Albion ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Leicester City maçı 13 Eylül Pazar saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Bromwich Albion:Johnstone, Gibbs, Bartley, Ajayi, O'Shea, Sawyers, Livermore, Diangana, Pereira, Phillips, Robson-Kanu

Leicester City: Schmeichel, Castagne, , Ndidi, Justin, Barnes, Maddison, Mendy, Tielemans, Gray, Vardy