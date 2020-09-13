West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak...

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. West Bromwich Albion ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, West Bromwich Albion - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Leicester City maçı 13 Eylül Pazar saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

WEST BROMWICH - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Bromwich Albion:Johnstone, Gibbs, Bartley, Ajayi, O'Shea, Sawyers, Livermore, Diangana, Pereira, Phillips, Robson-Kanu

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Çağlar Söyüncü, Ndidi, Justin, Barnes, Maddison, Mendy, Tielemans, Gray, Vardy