İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde West Ham United ile Newcastle United karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST HAM UNITED- NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham - Newcastle United maçı 12 Eylül saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED- NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham: Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks, Rice, Soucek, Fornals, Noble, Bowen, Antonio

Newcastle United: Darlow, Lewis, Fernández, Lascelles, Manquillo, Saint-Maximin, Longstaff, Hayden, Shelvey, Almirón, Wilson