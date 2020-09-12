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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa'nın en zor ve iyi ligi olarak görülen 'in açılış haftasında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:34
West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ilk hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WEST HAM UNITED- NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham - Newcastle United maçı 12 Eylül saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED- NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham: Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks, Rice, Soucek, Fornals, Noble, Bowen, Antonio

Newcastle United: Darlow, Lewis, Fernández, Lascelles, Manquillo, Saint-Maximin, Longstaff, Hayden, Shelvey, Almirón, Wilson