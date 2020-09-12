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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında son şampiyon Liverpool ile Premier Lig'in yeni takımı Leeds United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak edliyor. Peki, Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:16
Liverpool - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Liverpool ile Leeds United karşılaşacak. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - Leeds United maçı 12 Eylül saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Keita, Fabinho, Henderson, Mané, Firmino, Salah

Leeds United: Meslier, Dallas, Cooper, Koch, Ayling, Harrison, Hernández, Phillips, Klich, Costa, Moreno