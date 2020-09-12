İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Fulham, sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fulham - Arsenal maçı 12 Eylül saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Areola, Bryan, Hector, Ream, Tete, Cairney, Reed, Lemina, Cavaleiro, Mitrovic, Knockaert

Arsenal: Leno, Tierney, Holding, Saliba, Saka, Ceballos, Xhaka, Bellerín, Aubameyang, Nketiah, Willian