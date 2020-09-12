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Haberler İngiltere Premier Lig Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa'nın en zor ve iyi ligi olarak görülen İngiltere Premier Lig'in açılış maçında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:47
Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında , sahasında 'i konuk ediyor. Futbolseverler tarafından maçla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fulham - Arsenal maçı 12 Eylül saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Areola, Bryan, Hector, Ream, Tete, Cairney, Reed, Lemina, Cavaleiro, Mitrovic, Knockaert

Arsenal: Leno, Tierney, Holding, Saliba, Saka, Ceballos, Xhaka, Bellerín, Aubameyang, Nketiah, Willian