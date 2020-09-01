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01 Eylül 2020, Salı
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Kai Havertz Chelsea’de

İngiliz devi , geleceğe yönelik bir yatırım yaptı.

İngiliz devi , geleceğe yönelik bir yatırım yaptı. Maviler, Alman kulübü Leverkusen'in 21 yaşındaki on numarası 'i 80 milyon euro'ya renklerine bağladı.
  1. 1.9.2020
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