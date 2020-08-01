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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Çağlar radarda

Çağlar radarda

Altınordu'dan çıkıp Freiburg'a olduktan sonra yükselişini sürdüren devlerin radarına girdi.

Altınordu'dan çıkıp Freiburg'a olduktan sonra yükselişini sürdüren devlerin radarına girdi. 2018'de 21 milyon euro'ya Leicester City'ye giden 24 yaşındaki stoper, gösterdiği muazzam performansla Man. United, , ve 'nin listesine girmeyi başardı. Bu sezon 42 maçta forma giyerek istikrarını ortaya koyan milli futbolcu, 1 gol, 1 asist yapmıştı. Şu anda piyasa değeri 40 milyon euro olarak gözüken Çağlar'ın 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.
  1. 1.8.2020
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