Crystal Palace 1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de başarısız bir sezon geçiren Tottenham, ligin son haftasında konuk olduğu Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun ekibi, Wolves'ın Chelsea'ye yenilmesiyle sezonu 6. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
İngiltere Premier Lig 38. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Tottenham, Selhurst Park'ta karşılaştı. Mücadele, ilk yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.
Tottenham 19'da Harry Kane'in golüyle öne geçerken, ev sahibi bu gole Jeffrey Schlupp'la karşılık verdi.
Mourinho'nun ekibi, bu beraberliğe rağmen Wolves'ın Chelsea'ye yenilmesiyle ligi 59 puan ve averajla Wolves'ın önünde 6. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.
Crystal Palace ise sezonu 43 puanla 14. sırada noktaladı.
- 26.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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