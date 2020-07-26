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26 Temmuz 2020, Pazar
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1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

Crystal Palace 1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

'de başarısız bir sezon geçiren Tottenham, ligin son haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun ekibi, Wolves'ın 'ye yenilmesiyle sezonu 6. sırada bitirip 'ne katılma hakkı kazandı.

38. hafta mücadelesinde ile Tottenham, Selhurst Park'ta karşılaştı. Mücadele, ilk yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Tottenham 19'da 'in golüyle öne geçerken, ev sahibi bu gole Jeffrey Schlupp'la karşılık verdi.

Mourinho'nun ekibi, bu beraberliğe rağmen Wolves'ın 'ye yenilmesiyle ligi 59 puan ve averajla Wolves'ın önünde 6. sırada tamamlayıp biletini aldı.

Crystal Palace ise sezonu 43 puanla 14. sırada noktaladı.

  1. 26.07.2020
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