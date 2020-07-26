Crystal Palace 1-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig 38. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Tottenham, Selhurst Park'ta karşılaştı. Mücadele, ilk yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Tottenham 19'da Harry Kane'in golüyle öne geçerken, ev sahibi bu gole Jeffrey Schlupp'la karşılık verdi.

Mourinho'nun ekibi, bu beraberliğe rağmen Wolves'ın Chelsea'ye yenilmesiyle ligi 59 puan ve averajla Wolves'ın önünde 6. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Crystal Palace ise sezonu 43 puanla 14. sırada noktaladı.