West Ham United Premier Lig'e tutundu! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United Premier Lig'e tutundu!

'e tutundu!

West Ham United Premier Lig'e tutundu!

İngiltere 'de heyecan 37. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'un ardından lige tutunmaya çalışan ekiplerden , rakibi ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.

İngiltere 'in 37. haftasında , ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.

Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı. West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

West Ham United Premier Lig'e tutundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA