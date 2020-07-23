West Ham United Premier Lig'e tutundu!
İngiltere Premier Lig'de heyecan 37. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligde şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'un ardından lige tutunmaya çalışan ekiplerden West Ham United, rakibi Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.
Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.
Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı. West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.
- 23.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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