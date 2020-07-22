Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, evinde West Ham United'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Manchester United'da Axel Tuanzebe, Phil Jones ve Eric Bailly bu akşam oynayamayacak. West Ham United'da, Robert Snodgrass zorlu deplasmanda yer alamayacak.
MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United-West Ham United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 22.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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