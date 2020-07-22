Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Manchester United'da Axel Tuanzebe, Phil Jones ve Eric Bailly bu akşam oynayamayacak. West Ham United'da, Robert Snodgrass zorlu deplasmanda yer alamayacak.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-West Ham United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.