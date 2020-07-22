Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Manchester United'da Axel Tuanzebe, Phil Jones ve Eric Bailly bu akşam oynayamayacak. West Ham United'da, Robert Snodgrass zorlu deplasmanda yer alamayacak.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-West Ham United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 22.07.2020
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