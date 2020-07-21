Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Watford evinde Manchester City'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Watford-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat, Isaac Success ve Etienne Capoue oynayamayacak. Manchester City'de ise Sergio Agüero ile Claudio Bravo maçta forma giyemeyecek.
WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Watford - Manchester City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 21.07.2020
- Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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