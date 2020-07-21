Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Watford - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında Watford evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Watford-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat, Isaac Success ve Etienne Capoue oynayamayacak. Manchester City'de ise ile Claudio Bravo maçta forma giyemeyecek.

WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford - Manchester City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 21.07.2020
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