Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. 'da Tom Heaton, Wesley ve Björn Engels bu maçta forma giyemeyecek. 'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli bu akşam oynayamayacak.

ASTON VILLA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Arsenal maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 21.07.2020
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