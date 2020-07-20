Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce Wolverhampton'da eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Crystal Palace'da ise Patrick van Aanholt, James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Martin Kelly, Gary Cahill ve Christian Benteke bu maçta forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Crystal Palace maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 16:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wolverhampton-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA