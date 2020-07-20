Sheffield United-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sheffield United-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Everton'da Jean-Philippe Gbamin ve Fabian Delph bu akşam oynayamayacak. Sheffield United'da ise Luke Freeman'ın bu maçta oynaması beklenmiyor.

SHEFFIELD UNITED-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United-Everton maçı 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

  1. 20.07.2020
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