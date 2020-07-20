Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Brighton'da, José Izquierdo ve Steven Alzate bu maçta oynayamayacak. Newcastle United'da ise Andy Carroll ve Fabian Schär oynayamayacak.

BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Newcastle United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

  1. 20.07.2020
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