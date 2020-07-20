Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Brighton ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Brighton'da, José Izquierdo ve Steven Alzate bu maçta oynayamayacak. Newcastle United'da ise Andy Carroll ve Fabian Schär oynayamayacak.
BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton-Newcastle United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
- 20.07.2020
- Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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