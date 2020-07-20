Brighton-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Brighton ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maçtan önce iki takımında eksik futbolcuları bulunuyor. Brighton'da, José Izquierdo ve Steven Alzate bu maçta oynayamayacak. Newcastle United'da ise Andy Carroll ve Fabian Schär oynayamayacak.

BRIGHTON-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Newcastle United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.