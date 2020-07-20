Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton ile Newcastle United karşılaştı. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, evinde Newcastle United'ı konuk etti. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesi başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Ligde 15. sırada yer alan Brighton puanını 38'e çıkarırken, 13. basamaktaki Newcastle 44 puana ulaştı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 22:29
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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