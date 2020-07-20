Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, evinde Newcastle United'ı konuk etti. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesi başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Ligde 15. sırada yer alan Brighton puanını 38'e çıkarırken, 13. basamaktaki Newcastle 44 puana ulaştı.