Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton'da sessiz gece!

0-0 | MAÇ SONUCU

Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında ile karşılaştı. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

'in 37. haftasında , evinde 'ı konuk etti. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesi başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Ligde 15. sırada yer alan Brighton puanını 38'e çıkarırken, 13. basamaktaki Newcastle 44 puana ulaştı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 22:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brighton 0-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA