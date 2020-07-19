Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham Hotspur, evinde Leicester City'i konuk edecek. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde istenilen performansın altında kalan Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Leicester City ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmek istemiyor. Oldukça kritik mücadele öncesinde Tottenham'da Juan Foyth, Tanguy Ndombele ve Eric Dier'in eksikliği bulunuyor. Leicester City'de ise Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell, James Maddison ve Çaglar Söyüncü maçta forma giyemeyecek.
TOTTENHAM-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham-Leicester City maçı bugün 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM-LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas, Son, Kane
Leicester City: Schmeichel, Bennett, Morgan, Evans, Justin, Ndidi, Tielemans, Thomas, Perez, Barnes, Vardy
- 19.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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