Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Tottenham- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'i konuk edecek. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Tottenham-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Ligde istenilen performansın altında kalan 'nun yönetimindeki , UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmek istemiyor. Oldukça kritik mücadele öncesinde Tottenham'da Juan Foyth, Tanguy Ndombele ve Eric Dier'in eksikliği bulunuyor. Leicester City'de ise Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell, James Maddison ve Çaglar Söyüncü maçta forma giyemeyecek.

TOTTENHAM-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham-Leicester City maçı bugün 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-LEICESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas, Son, Kane

Leicester City: Schmeichel, Bennett, Morgan, Evans, Justin, Ndidi, Tielemans, Thomas, Perez, Barnes, Vardy

  1. 19.07.2020
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