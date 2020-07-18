Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan ile 51 puanla 10. sırada yer alan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'ın sakatlığı bulunuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek.

NORWICH CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Burnley maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 18:04
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