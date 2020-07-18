Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Norwich City, evinde Burnley'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ligin son sırasında yer alan Norwich City ile 51 puanla 10. sırada yer alan Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'ın sakatlığı bulunuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton bu maçta forma giyemeyecek.
NORWICH CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Norwich City-Burnley maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 18:04
- Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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