West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde West Ham United ile Watford karşı karşıya geliyor. Maç öncesi West Ham United'da Robert Snodgrass ve Felipe Anderson'ın sakatlığı bulunuyor ve Watford maçında forma giyemeyecek. Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Watford maçı 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.