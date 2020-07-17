West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 37. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi West Ham United'da Robert Snodgrass ve Felipe Anderson'ın sakatlığı bulunuyor ve Watford maçında forma giyemeyecek. Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Watford maçı 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 17.07.2020
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