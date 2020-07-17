West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, evinde Watford'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde West Ham United ile Watford karşı karşıya geliyor. Maç öncesi West Ham United'da Robert Snodgrass ve Felipe Anderson'ın sakatlığı bulunuyor ve Watford maçında forma giyemeyecek. Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam oynayamayacak.
WEST HAM UNITED-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
West Ham United-Watford maçı 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 17.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
West Ham United-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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