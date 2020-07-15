Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Newcastle United, sahasında Tottenham Hotspur'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefindeki Tottenham Hotspur'da Juan Foyth ve Eric Dier maçta forma giyemeyecek. Dele Alli'nin durumu ise henüz belli değil. Newcastle United'da ise Ciaran Clark, Sean Longstaff, Isaac Hayden, Andy Carroll ve Jamaal Lascelles bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.