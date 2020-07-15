Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 36. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde , sahasında 'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefindeki Tottenham Hotspur'da Juan Foyth ve Eric Dier maçta forma giyemeyecek. Dele Alli'nin durumu ise henüz belli değil. Newcastle United'da ise Ciaran Clark, Sean Longstaff, Isaac Hayden, Andy Carroll ve Jamaal Lascelles bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 15.07.2020
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